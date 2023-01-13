В Пулково самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет авиакомпании «Россия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Перевозчик сослался на сложные погодные условия.

Борт готовился вылетать из Петербурга в Мурманск, но во время руления стал скользить по рулежной дорожке. При этом самолет даже не успел разогнаться, пишет 78.ru со ссылкой на авиакомпанию.

«Из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулёжной дорожке. Скорость воздушного судна была минимальной – 9 км в час», – пояснил перевозчик.

Командир борта решил не рисковать и вызвал тягач. Вылет отменили, пассажиров пообещали отправить на резервном самолете. Никто не пострадал.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет, как соблюдаются права пассажиров и законодательства о безопасности полетов. Прокуратура также намерена проверить обстоятельства инцидента, в частности своевременность обработки реагентами ВПП, рулежной дорожки, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет авиакомпании «Норд Стар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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