В Белгородской области три танка загорелись во время ремонта

В Белгородской области произошел пожар на ремонтно-технической базе. В результате огнем были повреждены три танка Т-72.

Инцидент произошел в селе Яковлевка. «Так, при проведении работ сначала загорелся один из танков, затем сдетонировал боезапас машины. Огонь перекинулся на два других Т-72», – пишут Известия» со ссылкой на источник.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Возгорание удалось ликвидировать в течение получаса. Отмечается, что один танк выгорел полностью. В результате ЧП никто не пострадал.

Белгород, Зоя Осколкова

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