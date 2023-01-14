Семья с двумя детьми погибла на переезде в Забайкалье

Поезд протаранил иномарку на переезде около станции Хушенга в Забайкальском крае. В результате погибла семья с двумя детьми, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария случилась около 00:11 часов по местному времени 14 января. Водитель Honda CRV не остановился на запрещающий сигнал светофора на нерегулируемом переезде. Когда автомобиль пересекал железнодорожные пути, в него врезался товарный состав. В результате двое взрослых и двое детей погибли на месте от полученных травм.

Транспортная прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о безопасности движения на железнодорожных переездах. Восточный МСУ на транспорте Следственного комитета начал доследственную проверку на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). По итогам проверки будет решено, возбуждать ли уголовное дело, сообщили в ведомстве.

В Подмосковье легковушка выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате в нее врезался пригородный поезд.

Хушенга, Наталья Рязанова

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