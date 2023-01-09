Электричка столкнулась с автомобилем в Подмосковье

Пригородный поезд столкнулся на железнодорожном переезде в Подмосковье с легковым автомобилем. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 11.25 на железнодорожном переезде, расположенном на однопутном перегоне Большая Волга – Соревнование Савеловского направления МЖД, произошло столкновение по касательной легкового автомобиля и пригородного поезда №6909 Дубна – Москва. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении предприятия.

В результате инцидента никто не пострадал. Как отметили железнодорожники, в 11:40 поезд продолжил движение. Были приняты меры для сокращения опоздания электрички.

Москва, Андрей Дорофеев

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