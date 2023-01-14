Пятеро погибли: легковушка врезалась в автобус под Кемерово

Легковой автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе в Кемеровской области. В результате пять человек погибли, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась вскоре после полудня на 233-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе. Предварительно, виновницей ДТП стала женщина за рулем легковушки «ЗАЗ Шанс». Она не убедилась в безопасности обгона и на встречной полосе врезалась в автобус «Нефаз», совершавший рейс «Топки-Кемерово».

Автоледи и четыре ее пассажира умерли на месте аварии. В салоне автобуса находились 12 пассажиров, ни они, ни водитель не пострадали.

Специалисты ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура области организовала проверку соблюдения требований о безопасности дорожного движения, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Волгоградской области микроавтобус «Мерседес» с пассажирами и «КАМАЗ» столкнулись на трассе. Два человека погибли, трое взрослых и ребенок попали в больницу.

Кемерово, Наталья Рязанова

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