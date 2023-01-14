МВД Молдавии рассказало о падении обломков ракеты у границы с Украиной

Обломки ракеты упали на территории Молдавии около границы с Украиной, сообщило МВД республики.
Пограничники нашли части корпуса неподалеку от Ларги рядом с украинской границей. Место падения оцепили и вызвали специалистов-саперов.
«Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга», – цитирует сообщение министерства ТАСС.
Ранее корпус украинской ракеты ПВО попал на территорию Молдавии. Обломок упал на плодовой плантации недалеко от границы с Украиной. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что республике нужна система ПВО, чтобы сбивать ракеты, залетающие в ее воздушное пространство.
Москва, Наталья Рязанова
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