В Китае два человека погибли, 34 пострадали при взрыве на химзаводе

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе Haoye Chemical в китайской провинции Ляонин к востоку от Пекина. В результате два человека погибли, 34 пострадали, судьба еще 12 неизвестна, пишет Центральное информационное агентство Тайваня.
Инцидент случился около 13:25 часов по местному времени 15 января, но известно о нем стало только сегодня. Предварительно, взрыв случился из-за протечки в трубопроводе установки алкилирования. Взрыв был такой силы, что в близлежащих домах выбило стекла.
По данным на 17:00 часов, пожар продолжался, потому что не удалось перекрыть доступ некоторых химикатов, сообщило руководство Haoye Chemical. Спасатели эвакуировали жильцов из соседних домов из-за угрозы повторного взрыва. Огонь затрудняет поиск 12 пропавших без вести.
Официально подтверждена смерть двух человек. Четверо серьезно пострадали, еще 30 человек получили легкие повреждения. Всех доставили в больницу, на месте пожара работают около 10 бригад скорой помощи.
В Узбекистане два человека пострадали при ЧП на химическом заводе в Ташкентской области. Там произошло возгорание, приведшее к взрыву.
Пекин, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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