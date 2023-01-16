Сухогруз с Украины сел на мель и перекрыл Босфор

Вышедший с Украины сухогруз сел на мель в проливе Босфор и перегородил проход для других судов. Турецкие службы проводят спасательную операцию, передает Aydinlik со ссылкой на главное управление береговой охраны.

142-метровый сухогруз MKK-1 направлялся в Стамбул, но застрял в Умурьери. К судну отправили три буксира и спасательное судно. Власти временно приостановили движение в Босфоре в связи с аварийной ситуацией.

Аналогичная ситуация случилась в сентябре, когда вышедший с Украины сухогруз перегородил Босфор. Специалисты выяснили, что авария случилась из-за поломки руля.

Анкара, Наталья Рязанова

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