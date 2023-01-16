В Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый магазин

В Рязани легковой автомобиль на высокой скорости въехал в витрину магазина. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел накануне. Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и влетел в торговый павильон. В социальных сетях появились видео с места аварии.

За несколько секунд до ДТП в магазин зашел посетитель, он едва успел зайти за прилавок, как машина протаранила витрину. Как известно на данный момент, находившиеся в магазине люди не получили серьезных травм.

Виновника аварии задержали, сейчас он находится в полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»