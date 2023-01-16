Ударом ВСУ разрушено здание ТЦ в Донецке. Есть погибшие и раненые, ведется разбор завалов

В результате ракетного удара ВСУ по торговому центру в Калининском районе Донецка погибли не менее двух человек, еще четверо пострадали.

«Четверо человек ранены, минимум двое погибших. Тела ищут под завалами», – сообщает ТАСС со ссылкой на военную комендатуру города. Там отметили, что характер разрушений говорит о применении американской системы залпового огня HIMARS.

В МЧС ДНР, в свою очередь, заявили, что в поисково-спасательных работах и разборе завалов трехэтажного здания торгового центра задействованы 53 сотрудника ведомства и 15 единиц техники.

«В 08:35 мск поступила информация о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание на проспекте Ильича в Калининском районе. По прибытии первых подразделений установлено обрушение конструкций здания без последующего горения. Обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. По поступившей информации, под завалами могут находиться люди», – говорится в сообщении МЧС ДНР. Надо отметить, что в здании ТЦ находятся супермаркет «Авоська» и аптека.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР проинформировал, что в результате обстрела Калининского района Донецка число раненых достигло четырех человек. Ранее сообщалось о трех пострадавших. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что ранения получили мужчины 2000, 1976, 1987 и 1971 годов рождения.

Обстрел Калининского района Донецка зафиксирован в 8:35. С украинских позиций в населенном пункте Орловка выпущено три ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По уточненным данным, в результате обстрела Калининского района полностью разрушено здание ТЦ, повреждены два многоквартирных жилых дома по проспекту Ильича, а также повреждено здание СТО, кровля здания «Первого ликеро-водочного завода» и маршрутное такси №46.

Донецк, Наталья Петрова

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