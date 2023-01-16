В Хакасии школьница впала в кому после катания на тюбинге

Девочка-подросток впала в кому из-за травмы мозга, полученного при катании на тюбинге в селе Куйбышево в Хакасии. Ватрушку с пассажирами тащил за собой легковой автомобиль, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.

Вечером 14 января местный житель прицепил тюбинг к ВАЗ-2106 и устроил двум школьникам катания по селу. В один момент не имеющий водительских прав 21-летний мужчина не справился с управлением. Автомобиль занесло, а тюбинг врезался в электроопору.

«В результате ДТП пассажирка 2006 года рождения получила телесные повреждения в виде сотрясения и ушиба головного мозга. Девочка находится в коме. Водитель привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента.

В Алтайском крае 16-летний подросток получил смертельные травмы, катаясь на тюбинге. Юноша прицепил тюбинг к автомобилю и ездил на нем по дорогам, но врезался в припаркованный автомобиль.

Куйбышево, Наталья Рязанова

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