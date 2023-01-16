В Сенегале 19 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

В результате столкновения автобуса и грузовика на севере Сенегара погибли по меньшей мере 19 человек, сообщают местные СМИ.
ДТП произошло в ночь на понедельник, 16 января, в районе Сакал в департаменте Луга, передает aps.sn. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, 9 января в аварии с участием двух автобусов в Сенегале погибли 40 человек, еще 78 пострадали. В стране был объявлен трехдневный траур.
Дакар, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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