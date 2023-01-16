Неонацистское движение «М.К.У.» признали террористическим и запретили в России

Верховный суд России признал неонацистское международное движение «Маньяки. Культ убийств» («М.К.У.») террористическим и запретил его в стране. Таким образом, суд удовлетворил иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Верховный суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что деятельность движения «представляет угрозу безопасности общества и государства», отметили в пресс-службе, передает «Интерфакс».

Генпрокурора потребовала признать террористическим движение «М.К.У.» 2 декабря прошлого года. Ведомство установило, что организация была создана на Украине и основана на нацистской идеологии. Ее целью является образование «расово чистого государства». По данным Генпрокуратуры, продвижение идей «М.К.У.» направлено на формирование культа насилия и совершения убийств. Там отметили, что участники движения «совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан».

В отношении создателя М.К.У Егора Краснова в России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ. Его объявили в розыск по делу об убийстве.

ФСБ в последние несколько лет не раз сообщала о задержании сторонников «М.К.У.». Некоторые из которых, по сведениям спецслужбы, занимались подготовкой терактов.

Москва, Наталья Петрова

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