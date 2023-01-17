Над Белгородом снова сработала ПВО

Система противовоздушной обороны вновь сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале этой ночью.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. «Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал глава области.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях о громких звуках взрывов в небе. В интернете появились фото упавших металлических обломков после работы ПВО.

Приграничные районы Белгородской области практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

Последний раз Гладков сообщал об обстреле Белгородской области в воскресенье, 15 января. Тогда были повреждены торговые ряды на рынке в Шебекино. Никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»