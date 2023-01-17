На Сахалине полиция изъяла полтонны красной икры без документов

Полиция раскрыла незаконное производство рыбной продукции на Сахалине. При обыске изъяли почти полтонны немаркированной красной икры и 14 тонн кеты, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, 50-летний хабаровский бизнесмен и 53-летний бухгалтер вступили в организованную группу с подельниками, которых еще ищут. Они арендовали цех с оборудованием и занялись производством рыбной продукции без маркировки.

«Полицейские обнаружили и изъяли икру лососевую в количестве почти 500 кг на сумму более двух миллионов рублей, а также мороженую рыбу кету в количестве почти 14 тонн на сумму свыше трех миллионов рублей. Всего на сумму 5,3 млн рублей, что является особо крупным размером», – пояснили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки организованной группой). Подозреваемых допросили, теперь ищут их сообщников.

В Екатеринбурге изъяли более 500 кг красной икры неизвестного происхождения. Мужчина торговал деликатесом прямо с автомобиля, припаркованного у одной из многоэтажек.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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