Тела трех человек достали из-под завалов ТЦ в Донецке, разрушенного ударом ВСУ

Из-под завалов здания торгово-офисного центра в Калининском районе Донецка, обрушившегося при ракетном ударе ВСУ, извлечены тела трех человек. Об этом сообщает МЧС ДНР.

По информации ведомства, в 21:40 спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину 1959 года рождения. В 23:50 извлечено тело погибшей женщины 1977 года рождения, а в 2:28 сотрудники МЧС извлекли из-под завала погибшую женщину 1975 года рождения.

Отмечается, что работы будут продолжены до полного разбора завалов. «За минувшие с момента трагедии сутки было вывезено более 500 тонн строительных обломков», – уточнил мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее градоначальник сообщил, что в результате обстрела Калининского района утром 16 января полностью разрушено здание торгового центра, повреждены два многоквартирных жилых дома по проспекту Ильича, здание станции техобслуживания и кровля здания «Первого ликеро-водочного завода». Предположительно, ВСУ вели обстрел из системы залпового огня HIMARS.

Донецк, Наталья Петрова

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