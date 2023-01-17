В Братске СКР и прокуратура выяснят обстоятельства травли школьницы учителями

Прокуратура Иркутской области и управление Следственного комитета по региону проверяют информацию о травле девочки в школе. Предполагаемыми зачинщиками в этот раз стали не школьники, а учителя.

В одной из школ Братска 28 родителей попросили прокуратуру проверить ситуацию вокруг одной из учениц. По их словам, 13-летняя девочка подвергается травле со стороны учителей истории и ОБЖ, завуча и директора школы.

Мать школьницы рассказала паблику «Первый в Братске», что учитель истории часто ведет себя неадекватно на уроках и натравливает учеников друг на друга. Ее дочь сделала ему замечание, которое привело ее в кабинет к директору. Руководитель школы встала на сторону учителя, который после этого стал открыто притеснять школьницу.

Учитель ОБЖ несколько раз выгонял девочку с урока, поскольку «не может находиться с ней в одном помещении». Он вместе с завучем и директором настаивают на переводе девочки в другую школу. Но в удаленном жилом районе Порожский только одна школа.

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Выясняются все обстоятельства случившегося», – сообщили в СКР.

Прокуратура взяла на контроль работу следователей и планирует выяснить, как исполнялось законодательство о защите прав несовершеннолетних.

Депутаты Госдумы в октябре сообщили о подготовке законопроекта о борьбе с травлей детей в учебных заведениях. Планируется дать четкое определение явлению и подобрать меры профилактики.

Братск, Наталья Рязанова

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