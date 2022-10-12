В Госдуме решили разобраться с травлей в школах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о борьбе с травлей детей в учебных заведениях. Планируется дать четкое определение явлению и подобрать меры профилактики.

Авторы законопроекта учитывают аспекты не только физического агрессивного поведения, но психологического давления, пояснила одна из инициаторов работы первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект предлагает закрепить понятие травли, определяет субъектный состав травли, а также формирует основу для дальнейшего составления государственной программы и единого стандарта ее профилактики», – сказала Лантратова (цитата по ТАСС).

В ЮНЕСКО подсчитали, что 27% школьников в России становятся жертвами травли. Каждый второй школьник вовлечен в буллинг в роли агрессора или наблюдателя.

За 2021 год число жалоб на конфликты в школах и травлю учеников резко выросло – каждое четвертое обращение к детскому омбудсмену связано с этой проблематикой. Некоторые подозреваемые в нападениях на учебные заведения говорили, что пошли на это из-за жестокого обращения сверстников.

Некоторые случаи проверяли специалисты Следственного комитета. Так, многодетная мать из Новосибирской области пожаловалась на бездействие руководства школы, где ее дочь унижали на протяжении трех лет. Последней каплей стала травма руки в результате жестоких игр в классе.

Москва, Наталья Рязанова

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