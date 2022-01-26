Детский омбудсмен получила лавину жалоб на травлю в школе

Число жалоб на конфликты в школах и травлю учеников резко увеличилось, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. А количество обращений о проблемах устройства в детский садик – удвоилось.

«Тенденция, заставляющая задуматься, – это взрывной рост обращений на тему травли и конфликтов в учебных заведениях. Каждое четвертое обращение связано с этой проблематикой», – цитирует омбудсмена «Интерфакс».

Число жалоб на трудности с получением места в детских садах остается высоким несколько лет подряд. В 2021 году число обращений по этой теме удвоилось по сравнению с 2020 годом, их было 691 из полученных за год 1365. Россияне стали чаще жаловаться также на проблемы с устройством детей в школы, но подобных жалоб в шесть раз меньше, чем касающихся детских садов.

Напомним, многодетная мать из Новосибирской области обратилась в СМИ из-за бездействия руководства школы, где ее дочь унижали на протяжении трех дет. Последней каплей стала травма руки в результате жестоких игр в классе.

Другая взволнованная мать из Казани обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, когда дело о травле ее дочери в школе внезапно прекратили. Женщина пожаловалась на буллинг со стороны учеников и попустительство учителей, длящееся с 2017 года.

Москва, Наталья Рязанова

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