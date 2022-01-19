Бастрыкин заинтересовался делом о травле школьницы в Казани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях прекращения дела о травле ученицы в одной из школ Казани. Мать девочки с 2017 года пытается добиться обратить внимание органов на поведение учителей и школьников.

Женщина обратилась в местные СМИ с историей травли своей дочери в школе. В 2017 году мать пострадавшей девочки заметила, что родителям по завышенной цене предлагают купить рабочие тетради, которых нет в школьной программе. После ее замечания учителям школьники стали называть ее дочь предательницей и устраивать мелкие каверзы. По словам женщины, учителям было известно о травле девочки, но они не принимали мер.

Школьнице пришлось сменить учебное заведение, а врачи диагностировали у нее неврологическое заболевание. По жалоба матери было возбуждено уголовное дело о травле, но его прекратили. Прокуратура оспаривала это решение в суде, но судья встал на сторону следствия.

«Почти все попытки обращений в государственные органы и требования провести объективное расследование не привели к желаемым результатам. В связи с этим женщина пытается обратить внимание председателя СКР на проблему нарушения прав ее несовершеннолетней дочери», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщал «Новый День», многодетная мать из города Тогучина Новосибирской области обратилась в СМИ из-за бездействия руководства школы, где ее дочь унижали на протяжении трех дет. Последней каплей стала травма руки в результате жестоких игр в классе. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Москва, Наталья Рязанова

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