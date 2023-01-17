Украинского шпиона задержали на границе России и Грузии

Жителя одной из стран СНГ задержали на российско-грузинской границе по подозрению в причастности к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Северной Осетии.

«Выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП «Верхний Ларс» подозреваемый был задержан», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Задержанный выдал хранящуюся в его телефоне переписку в Telegram, из содержания которой стало известно, что он передавал украинской стороне информацию о местоположении военной техники ВС России. В частности, он направлял контактному лицу фото и видео.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

В декабре стало известно о пресечении российскими спецслужбами в трех регионах России деятельности агентов, которые добывали информацию для СБУ и ВСУ. Задержанные готовили диверсии и теракты, а также передали секретные сведения государственной важности.

Владикавказ, Наталья Петрова

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