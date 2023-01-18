На Камчатке девочка попала в реанимацию после нападения собаки

Семилетняя девочка оказалась в реанимации в результате нападения цепного пса в Петропавловске-Камчатском. Краевая прокуратура проверяет обстоятельства случившегося.

По данным ведомства, вечером 17 января две сестры-близняшки играли во дворе многоэтажки на улице Партизанской. Рядом находилась огромная куча снега, на которую девочки забрались и смогли попасть во двор частного дома.

Одна из девочек подошла к цепному псу, чтобы его погладить, а собака напала на ребенка. Девочку с укушенной травмой головы доставили в больницу и срочно прооперировали. Ребенок находится в реанимации.

«Организована проверка по факту получения семилетней девочкой травм. Прокуратура краевого центра проверит исполнение законодательства о благоустройстве и профилактике безнадзорности несовершеннолетних», – пояснили в ведомстве.

В Подмосковье двухлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки. Лайка укусила ребенка за руку, малышку пришлось везти в больницу.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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