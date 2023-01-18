На Камчатке девочка попала в реанимацию после нападения собаки

Семилетняя девочка оказалась в реанимации в результате нападения цепного пса в Петропавловске-Камчатском. Краевая прокуратура проверяет обстоятельства случившегося.
По данным ведомства, вечером 17 января две сестры-близняшки играли во дворе многоэтажки на улице Партизанской. Рядом находилась огромная куча снега, на которую девочки забрались и смогли попасть во двор частного дома.
Одна из девочек подошла к цепному псу, чтобы его погладить, а собака напала на ребенка. Девочку с укушенной травмой головы доставили в больницу и срочно прооперировали. Ребенок находится в реанимации.
«Организована проверка по факту получения семилетней девочкой травм. Прокуратура краевого центра проверит исполнение законодательства о благоустройстве и профилактике безнадзорности несовершеннолетних», – пояснили в ведомстве.
В Подмосковье двухлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки. Лайка укусила ребенка за руку, малышку пришлось везти в больницу.
Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube