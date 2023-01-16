российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 января 2023, 09:46 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собака напала на ребенка в Подмосковье

Двухлетняя девочка пострадала в Подмосковье в результате нападения собаки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, 15 января 2023 года в поселке Лесное Можайского городского округа собака породы лайка укусила за руку девочку 2021 года рождения. В результате происшествия ребенок госпитализирован, ей оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим организована прокурорская проверка. Можайская городская прокуратура должна установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, и об ответственном обращении с животными.

«Кроме того, ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, поставлен городской прокуратурой на контроль», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Несовершеннолетний юноша погиб под колесами электрички в Подмосковье / Женщина и подросток отравились угарным газом в Подмосковье / Видео с избиением школьницы: прокуратура Подмосковья выясняет обстоятельства съемки / Иностранец после ограбления и изнасилования подмосковной пенсионерки пытался сжечь ее вместе с домом / Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого, а затем свел счеты с жизнью / ЧП в Подмосковье: потолок керамического цеха рухнул на рабочих / «Священник» фейковой церкви задержан по подозрению в педофилии / В Подмосковье загорелся склад

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,