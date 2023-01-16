Собака напала на ребенка в Подмосковье

Двухлетняя девочка пострадала в Подмосковье в результате нападения собаки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, 15 января 2023 года в поселке Лесное Можайского городского округа собака породы лайка укусила за руку девочку 2021 года рождения. В результате происшествия ребенок госпитализирован, ей оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим организована прокурорская проверка. Можайская городская прокуратура должна установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, и об ответственном обращении с животными.

«Кроме того, ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, поставлен городской прокуратурой на контроль», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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