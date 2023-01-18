Будут задержки: в Приамурье товарный состав сошел с рельсов

Более 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Джиктанда-Талдан в Амурской области. При аварии повредились железнодорожные пути, и движение поездов на этом участке Забайкальской железной дороги приостановили.

«В результате схода 22 вагонов нарушен габарит пути. Движение по перегону временно приостановлено. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино, Магдагачи», – рассказали в ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, в результате аварии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Движение на этом участке пути приостановили, пассажирские поезда ждут, когда отремонтируют пути. Пассажиров обеспечили дополнительным питанием.

«Задержаны пассажирские поезда №326 сообщением Нерюнгри-Хабаровск, №1 сообщением Владивосток-Москва. Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва-Владивосток, №325 сообщением Хабаровск-Нерюнгри», – сообщила Забайкальская железная дорога.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Причины аварии выясняются.

В Индии несколько вагонов товарного состава сошли с рельсов и врезались в здание вокзала. В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы.

Сковородино, Наталья Рязанова

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