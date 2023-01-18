Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

В России появилась новая мошенническая схема с жильем: злоумышленники вычисляют недавно продавших квартиру граждан и выманивают перечисленные за нее деньги. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, аферисты звонят потенциальным жертвам и, выдавая себя за представителей банков, риелторов или полиции, сообщают о попытке неких мошенников вывести деньги со счета, на который поступили средства от продажи квартиры. Затем они уговаривают жертву перевести деньги на «безопасный счет», пишут «Известия». Расчет мошенников строится на том, что люди передадут данные, которых злоумышленникам будет достаточно, чтобы забрать деньги себе.

Как отметили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты России, данная схема – одна из разновидностей так называемой социальной инженерии.

«Такой вид мошенничества действительно стал особенно распространен в последние годы. Ценность этой схемы для аферистов – в возможности застать жертву врасплох и тем самым быстро ввести ее в заблуждение или запугать», – рассказали в ведомстве.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев напомнил, что для того, чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, «важно знать, что никому нельзя давать свои данные и пароли, даже если представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов».

Москва, Наталья Петрова

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