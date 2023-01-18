Сбежавший из зоны СВО дезертир с оружием убит при задержании

В Липецкой области убит при задержании военнослужащий Дмитрий Перов, сбежавший с оружием из воинской части, находящейся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», – говорится в сообщении властей в Telegram. В пресс-службе добавили, что «ситуация под контролем силовых структур, угрозы для жителей нет». В настоящее время ведутся доследственные мероприятия.

По информации телеграм-каналов, 31-летний Дмитрий Перов покинул место службы в зоне СВО 13 января, прихватив с собой автомат с пятью магазинами патронов и гранаты. Его разыскивали в Воронежской и Липецкой областях.

Как пишет телеграмм-канал Baza, Перов убит при задержании в селе Новоуглянк Липецкой области на территории своего домовладения. Ранее мужчина посетил свою мать в Воронеже, где попал на камеры наблюдения на одной из автобусных остановок.

Телеграм-канал сообщил некоторые подробности операции по задержанию дезертира. «В момент, когда спецназ зашел на участок, Перов выходил из сарая. Ему скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ военнослужащий открыл огонь. Ответным огнем он был уничтожен», – говорится в сообщении. Автомат и гранаты оказались при нем.

Липецк, Наталья Петрова

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