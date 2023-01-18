В Чечне четыре человека пострадали при взрыве газа

Взрыв газа случился в частном доме в чеченской станице Червленная. В результате пострадали четыре человека, сообщают «Известия».

Взрыв прогремел 18 января по не установленной пока причине. Трое из пострадавших – дети. Всех раненых отвезли в больницу в Грозный. Подробности их состояния не уточняются.

В Подмосковной Коломне один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме.

Червленная, Наталья Рязанова

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