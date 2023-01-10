В Коломне человек пострадал при взрыве газа

Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Подмосковной Коломне. Несущие конструкции не повреждены, сообщила пресс-служба МЧС.

Взрыв случился около 12:07 часов в селе Непецино городского округа Коломны. Ударной волной выбило стекла, но несущие конструкции остались целы. На место происшествия выехали 10 единиц техники, но взрыв не вызвал пожара.

«В результате происшествия нарушено остекление в квартире на первом этаже, несущие конструкции не повреждены. Пострадал один человек», – говорится в сообщении ведомства.

В Чечне в результате взрыва бытового газа в частом доме пострадали пять человек. Среди них четверо детей.

Коломна, Наталья Рязанова

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