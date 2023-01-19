В Армении 15 человек погибли при пожаре в воинской части

Пожар случился в воинской части на территории армянского села Азат. В результате 15 военнослужащих погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщило Минобороны Армении.
Возгорание произошло около 01:30 часов 19 января в укрытии инженерно-саперной роты. Огонь удалось потушить, но в результате пожара погибли 15 человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии под контролем медиков.
Выясняются причины пожара.
В Белгородской области РФ семь человек погибли при пожаре в пункте размещения военнослужащих. Четыре человека числятся пропавшими без вести.
Азат, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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