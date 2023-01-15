СМИ: под Белгородом трое военных погибли, 13 пострадали от детонации боеприпаса

Боеприпас сдетонировал в помещении, где располагались военные, на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Пострадали 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Владимир Соловьев в своем блоге уточнил число пострадавших – 13 человек, еще трое погибли.

Военных разместили в сельском доме культуры. Около в 4:50 часов произошла детонация боеприпаса, а серия взрывов закончилась пожаром. Огонь распространился на 450 кв. м, сообщает телеграм-канал Mash.

Предварительно сообщалось о 10 пострадавших военнослужащих. Позже стало известно о трех погибших и 13 пострадавших.

Пожарные эвакуировали 15 жителей из ближайших к месту пожара домов. Никто из гражданских не пострадал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Накануне в Белгородской области произошел пожар на ремонтно-технической базе. Огнем повреждены три танка Т-72.

Белгород, Наталья Рязанова

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