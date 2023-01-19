Мошенники придумали новый способ обмана автовладельцев

В Союзе автосервисов России заявили об участившихся попытках обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт. Мошенники узнают номера телефонов клиентов автосервисов и упрашивают их внести доплату на непредвиденные расходы. Злоумышленники пользуются тревожностью граждан из-за возможных проблем с поставками запчастей и удорожанием ремонта авто, полагают в организации.

В союзе сообщили, что в первые недели января зафиксировано уже несколько подобных попыток украсть деньги у клиентов, пишут «Известия».

«Один человек все понял, вовремя спохватился и не стал идти на ухищрения мошенника и еще две попытки мы лично смогли предотвратить», – рассказал представитель Союза автосервисов России.

Меж тем есть и успешные случаи подобного мошенничества. Один из пострадавших – владелец Kia Rio, сдавший в середине января машину в сервис. По словам мужчины, через несколько дней ему позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился механиком автосервиса, где он оставил машину, и сообщил что для ремонта потребуется немного больше времени, поскольку нужно будет заказать дополнительные запчасти. В связи с этим лже-механик попросил внести предоплату. Автовладелец перевел аферистам 25 тыс. рублей.

О том, что пострадавшему звонили злоумышленники, выяснилось только через несколько дней. Оказалось, что мошенники обманом узнали у менеджера автосервиса мобильный телефон клиента.

Москва, Наталья Петрова

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