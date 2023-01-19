В Приморье медведь-шатун напал на пенсионера

Медведь-шатун напал на жителя Партизанска в Приморском крае. 77-летний пенсионер оказался в реанимации, а медведя ищут специалисты, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Внучка пострадавшего рассказала, что пенсионер отправился на лыжную прогулку в лес неподалеку от частного сектора. Оттуда мужчина смог вернуться сам, но был весь в крови, и его срочно увезли в больницу, передает «Вести.Приморье».

«Медики диагностировали ему открытый перелом ключевой кости, множественные укушенные раны лица и тела, а также травматический шок. Мужчине оказали неотложную помощь. Пациента перевели из реанимационного отделения в травматологическое. Угрозы его жизни и здоровью нет», – пояснили в УМВД.

Участковые прошли по домам района и призвали местных жителей и охотников не ходить в опасную часть леса. Специальная группа полиции с участием сотрудников охотнадзора и департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира отправилась на поиски медведя-шатуна.

В Тюмени прокуратура проверила сообщения о нападении медведя на человека. Животное сбежало из клетки на базе отдыха «Сосновый бор».

Партизанск, Наталья Рязанова

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