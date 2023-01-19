ФСБ возбудила дело о шпионаже против гражданина США

ФСБ России возбудила уголовное дело против гражданина США по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Фигуранта подозревают в сборе информации по биологической тематике в России. «Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Личность подозреваемого и детали дела не раскрываются.

Москва, Наталья Петрова

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