Грейдер насмерть сбил трехлетнюю девочку в Удмуртии

Автогрейдер наехал на молодую маму с ребенком в селе Большая Уча в Можгинском районе Удмуртии. Трехлетняя девочка умерла на месте, сообщала прокуратура республики.

26-летняя женщина с ребенком шла по обочине дороги, когда снегоуборочная машина чистила дорогу. Предварительно, водитель автогрейдера двигался задним ходом и наехал на пешеходов. Девочка умерла на месте, женщину доставили в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование контролируется прокуратурой», – пояснили в ведомстве.

В Екатеринбурге водитель «БМВ» решил объехать другой автомобиль по тротуару и сбил 11-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте происшествия до приезда скорой.

Можга, Наталья Рязанова

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