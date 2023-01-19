ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, обстрел произошел в ночь на четверг, 19 января.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», – написал губернатор в своем телеграмм-канале.

Напомним, 14 января ПВО в Брянской области была сбита украинская ракета «Точка У» над Клинцовским районом. Никто не пострадал.

Брянск, Наталья Петрова

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