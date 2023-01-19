российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, обстрел произошел в ночь на четверг, 19 января.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», – написал губернатор в своем телеграмм-канале.

Напомним, 14 января ПВО в Брянской области была сбита украинская ракета «Точка У» над Клинцовским районом. Никто не пострадал.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,