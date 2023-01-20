В Томске подросток принес в школу купленную в Интернете гранату

Старшеклассник принес гранату на занятия в лицее №1 Томска. Учеников и педагогов эвакуировали, пока специалисты проверяли опасный предмет.

14-летний подросток показал гранату учителю ОБЖ во время урока. Педагог забрал ее и сообщил руководству школы, а те вызвали экстренные службы. В итоге более 1000 человек эвакуировали, а правоохранители установили, что граната является учебной. Администрация Томска подтвердила, что учитель действовал строго по инструкции, говорится в сообщении, распространённом в соцсети.

Мальчик рассказал, что купил гранату в интернете как сувенир. Некоторые части пришли отдельно, и он принес муляж в школу, чтобы учитель ОБЖ помог его собрать.

В Санкт-Петербурге мужчина пытался ограбить супермаркет, угрожая сотрудникам учебной гранатой. Он оставил боеприпас у входа в магазин и убежал.

Томск, Наталья Рязанова

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