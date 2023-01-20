В Сеуле огонь охватил 2 700 квадратных метров трущоб

Власти южнокорейской столицы Сеула эвакуировали 500 человек в связи с пожаром. Огонь охватил порядка 2 700 квадратных метров трущоб в районе Каннам, передает агентство «Ренхап».

Пожар начался около 06:27 утра в деревне Гурионг. На место отправили более 900 пожарных и полицейских для борьбы с огнем и эвакуации жителей. Из опасного района вывезли порядка 500 человек. Огонь распространился на 2,7 тыс. кв м, и пожарным понадобилось более пяти часов, чтобы его потушить.

По данным полиции, сообщения о пострадавших пока не поступали. Огнем уничтожено порядка 66 самовольных построек.

Деревня трущоб в 1980-х образовалась на окраине округа Каннам, где находится самая дорогая недвижимость в стране. В 2011 году власти пытались расселить жильцов трущоб, но не смогли договориться о сумме компенсации за землю.

В Тюменской области местный житель самовольно подключился к линии электропередач, что стало причиной пожара. Огонь уничтожил 97 домов, один человек пострадал.

Сеул, Наталья Рязанова

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