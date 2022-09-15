Тюменец самовольно подключил электричество и спалил почти 100 домов

В Ярковском районе Тюменской области будут судить мужчину, по вине которого сгорело 97 домов. В мае этого года житель села Бачелино незаконно подключил электроэнергию к своему частному дому, набросив провода без изоляционного слоя на воздушную линию электропередач.

«Нарушение правил эксплуатации электрооборудования в совокупности с сильным ветром привело к воспламенению проводки, вызвавшему пожар. Огонь охватил сначала строения на участке самого злоумышленника, а затем перекинулся на соседние дома», – рассказали в прокуратуре Тюменской области. В результате пожара в селе было уничтожено 97 строений и пострадал один человек, получив ожоги 2 и 3 степени.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Оно направлено для рассмотрения в Ярковский районный суд.

Тюмень, Ольга Федорова

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