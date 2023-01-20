Число погибших при сходе лавины в Тибете выросло до 20 человек

До 20 увеличилось число погибших в результате схода снежной лавины в городе Ньингчи в Тибете. Судьба еще восьми человек остается неизвестной, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

Лавина сошла вечером 17 января на участке дороги между деревней Пай в округе Майнлинг и туннелем Доксон Ла. Тонны снега и льда заблокировали выезд из тоннеля и накрыли несколько машин на дороге. Около тысячи спасателей и добровольцев раскапывают снег в поисках выживших.

За время поисково-спасательной операции нашли 53 выживших. Пятеро были серьезно ранены, всем оказана медицинская помощь. На месте происшествия постоянно дежурят порядка 40 медиков разных специализаций для помощи пострадавшим.

В Австрии четыре человека пострадали при сходе лавины в районе горы Тритткопф. Спасатели сумели откопать всю группу из десяти человек, все живы.

Пекин, Наталья Рязанова

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