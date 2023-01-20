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Суббота, 21 января 2023, 15:05 мск

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Российские спецслужбы перехватили контрабанду военной продукции с Украины

В Белгородской области сотрудники спецслужб пресекли контрабанду продукции военного назначения с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В результате проведенного УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность одного из предпринимателей Шебекинского района к контрабанде продукции военного назначения на сумму более 50 млн рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что товар по документам имел общепромышленное назначение и предназначался якобы для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общепита.

Следственным управлением УМВД России по Белгородской области в отношении предпринимателя возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда материалов). Расследование продолжается.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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