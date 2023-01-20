Мошенники отправили жертву поджигать банк после развода на деньги

Жительница Череповца едва не подожгла банк по приказу мошенников. Они выманили у женщины 170 тыс. рублей и отправили «защищать» свои сбережения с коктейлем Молотова, сообщает телеграм-канал Shot.

Мошенники связались с 36-летней женщиной и призвали «спасать» деньги переводом на запасной счет. Они сумели выманить 170 тыс. рублей, но дальше дело застопорилось.

Тогда злоумышленники посоветовали жертве спалить банк для надежности, рассказала женщина. Она сделала, как научили: купила легковоспламеняющуюся жидкость и пошла к одному из отделений крупного банка, прихватив своего месячного ребенка.

Но не успела поджечь коктейль Молотова – помешал прохожий. Мужчина заметил странные действия женщины с коляской и отобрал зажигалку. А там и правоохранители подоспели. Теперь они проверяют рассказанную молодой мамочкой историю и все обстоятельства случившегося.

В Златоусте Челябинской области местная жительница перевела почти четыре миллиона рублей на «безопасные» счета по указаниям якобы представителя банка.

Череповец, Наталья Рязанова

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