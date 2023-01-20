На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке

Рейсовый автобус переехал упавшую под его колеса пенсионерку в Петропавловске-Камчатском. Женщина доставлена в больницу с диагнозом «перелом».

В соцсетях опубликовано видео с уличной камеры наблюдения. В кадре женщина выходит из автобуса, а водитель быстро закрывает дверь. Не удержав равновесия, женщина упала ногами под колеса автобуса, и транспорт проехал прямо по ней.

В администрации камчатской столицы пояснили, что водитель вернулся на место ДТП. Перевозчик начал служебное расследование в связи с инцидентом и выразил готовность оказать пострадавшей всестороннюю поддержку и помощь, сообщает «Камчатка-Информ».

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю проводит доследственную проверку. Предварительно, причина случившегося в том, что водитель не убедился, благополучно ли 72-летняя пассажирка покинула салон автобуса, сообщили в ведомстве.

Городская прокуратура взяла проверку на контроль и отметила, что предварительно травмы женщины квалицированы как «вред здоровью средней тяжести». Сотрудники прокуратуры также проверят, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения в отношении перевозчика, добавили в прокуратуре.

В Красноярске 85-летняя женщина погибла под колесами автобуса. Пенсионерка упала под автобус, когда ее зажало дверями, а транспорт тронулся с места.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»