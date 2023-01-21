Украинский дрон обстрелял мелькомбинат в приграничном селе Курской области

Украинские военные сегодня утром атаковали в Курской области приграничное село Теткино. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината.

«К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности на территории региона до 4 февраля.

Курск, Наталья Петрова

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