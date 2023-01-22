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Воскресенье, 22 января 2023, 11:37 мск

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В доме Байдена нашли новые секретные документы

Фото: Белый дом

Сотрудники Минюста провели обыск в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр), в ходе которого обнаружили еще шесть секретных документов. Об этом сообщил журналистам адвокат американского президента Роб Бауэр.

Найденные и изъятые конфиденциальные документы относятся к периодам, когда Байден был сенатором и вице-президентом США. Кроме того, были изъяты написанные от руки записки, которые были сделаны Байденом во время пребывания на посту вице-президента.

Обыски продолжались 12 часов, передают американские СМИ. Сам президент и его супруга при обыске не присутствовали. Оперативные действия проводились в присутствии адвокатов президента и представителей Белого дома.

Скандал с секретными документами вспыхнул после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии имени Байдена в Вашингтоне, а затем в гараже дома действующего президента США в Дэлавере, а также в одной из комнат. Они относятся ко времени пребывания Байдена на посту вице-президента.

12 января генпрокурор США Меррик Гарланд назначил бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации с секретным документами, найденными у Байдена.

Ранее экс-президенту США Дональду Трампу пригрозили тюремным сроком за найденные в его имении во Флориде летом прошлого года секретные документы. Комментируя ситуацию, Байден назвал поступок Трампа «совершенно безответственным» поведением. При этом президент США уверял, что сам он очень серьезно относится к этому вопросу.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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