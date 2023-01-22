В США 10 человек погибли в результате стрельбы в ночном клубе (ОБНОВЛЕНО)

По последним данным, 10 человек погибли и еще 10 ранены в результате стрельбы в субботу поздно вечером в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес. Ранее сообщалось о девяти погибших. Инцидент произошел в 22:22 по местному времени в помещении на Харвей-авеню.

Стрельбу открыл мужчина. По некоторым данным, злоумышленник открыл огонь в танцевальном клубе во время празднования китайского Нового года. Отмечается, что на место стрельбы выехали десятки полицейских. Информации о задержании преступника пока не поступало.

Монтерей-Парк расположен примерно в 16 км от Лос-Анджелеса, в нем проживается большая азиатская диаспора, уточняет AP.

Владелец ресторана, расположенного через дорогу от того места, где произошла стрельба, сообщил газете Los Angles Times, что три человека ворвались в его заведение и попросили его запереть дверь из-за начавшейся стрельбы. Они рассказали, что у злоумышленника при себе был автомат.

В соцсетях ранее появилась информация о десяти погибших и 16 раненых в результате произошедшей стрельбы.

Обновлено. По уточненным данным полиции, инцидент произошел в ночном клубе. Капитан Эндрю Мейер из департамента шерифа Лос-Анджелеса заявил в воскресенье, что пострадавшие доставлены в больницы, их состояние варьируется от стабильного до критического. По его словам,10 человек погибли на месте. Нападавший остается на свободе, его ищут.

Лос-Анджелес, Наталья Петрова

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