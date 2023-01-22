ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало приграничное село Вязовое Краснояружского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи и два частных дома. Никто не пострадал.

«Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Последний раз приграничные территории Белгородской области попадали под обстрел ВСУ 20 января. Украинские военные ударили по селу Карабаново Валуйского городского круга. Полностью разрушен один жилой дом, но обошлось без пострадавших.

Белгород, Наталья Петрова

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