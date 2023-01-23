В Турции пять человек пострадали при взрыве газа

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Пять человек пострадали, двое в тяжелом состоянии, передает телеканал TRT-haber.

Инцидент случился вечером 22 января в квартире на верхнем этаже в трехэтажном доме в городе Гельджук. Взрыв был такой силы, что вылетевшими обломками повредило несколько автомобилей, припаркованных рядом со зданием. Начался пожар, но прибывшие пожарные справились с огнем.

Пятерых пострадавших доставили в больницу. Хозяйка квартиры и ее дочь находятся в тяжелом состоянии. Жильцов соседних квартир эвакуировали, но после проверки газового оборудования разрешили вернуться обратно.

Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Взрыв газа случился в челябинском Миассе. Три человека с ожогами доставлены в больницу.

Гельджук, Наталья Рязанова

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