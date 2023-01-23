Бывший глава омской полиции получил 10 лет за крышевание релакс-салонов

Кировский районный суд Омска приговорил экс-начальника городского УМВД Евгения Быкова к 10 годам строгого режима по делу о взятках. За незаконно полученные шесть миллионов рублей бывшему чиновнику присужден штраф в 20,7 млн рублей, сообщила прокуратура Омской области.

23 января суд признал Быкова виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. Обвинение доказало, что с 2019 по 2021 год бывший полицейский чин получил 6,45 млн рублей за предупреждение о проверках в салонах отдыха и не привлечение к ответственности за занятие проституцией. Взятки Быков собирал через своего подчиненного.

По той же схеме экс-глава УМВД Омска покровительствовал местному жителю, продававшему суррогат и сигареты без маркировки. От него Быков получил порядка 480 тыс. рублей, доказало обвинение.

«Вину в совершенных деяниях подсудимый не признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20,7 млн рублей», – добавили в прокуратуре.

Быкова также на шесть лет лишили права заниматься административной деятельностью или выполнять функции представителя власти в правоохранительных, государственных и муниципальных органах.

Ранее суд в Омске приговорил трех бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии к длительным срокам в колонии за получение взяток с наркоторговцев.

Омск, Наталья Рязанова

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