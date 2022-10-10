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Понедельник, 10 октября 2022, 16:22 мск

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В Омске осудили трех росгвардейцев за взятки от наркоторговцев

Первомайский районный суд Омска приговорил к лишению свободы трех бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, бравших взятки с наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

По данным спецслужбы, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области получали деньги от наркоторговцев и закрывали глаза на противозаконную деятельность. Правоохранителей задержали с поличным осенью 2020 года.

Всех их признали виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, одного из них – в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Подсудимых приговорил к срокам лишения свободы от 8 до 10 лет трех с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, их лишили званий, оштрафовали, а также запретили занимать должности в системе правоохранительных органов на сроки от шесть до семи лет.

Омск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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