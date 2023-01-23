В Австралии катер врезался в буй, два человека погибли

Два человека стали жертвами крушения катера в западной части Австралии. Тело одной погибшей искали более 20 часов, передает 9News.

Вечером четыре человека отправились на прогулку на катере. Но борт на большой скорости врезался в навигационный буй. Супружеская пара получила серьезные травмы: женщина умерла на месте, мужчина остался жив, но попал в больницу. Еще один мужчина отделался испугом.

Четвертого участника компании, женщину, от удара выбросило за борт. Ее поиски продолжались почти весь следующих день с участием спасателей и волонтеров. Тело погибшей нашли через 20 часов проверки берега и акватории.

В открытом море около порта Владивосток опрокинулся катер с рыбаками. Всех трех успели вытащить из воды и доставить на ближайший остров.

Канберра, Наталья Рязанова

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